Москва, 12 апреля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Туры в КНДР являются перспективным направлением. Об этом 12 апреля корреспонденту ИА Регнум заявила специалист по направлению «Северная Корея» одной из туристических компаний Приморского края Наталья Зинина.

Global Look Press/Xinhua

Она отметила, что в настоящее время власти Приморского края обсуждают вопрос возобновления пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Владивосток — Хасан — Туманган — Расон. В настоящее время доступно авиасообщение из Владивостока в Пхеньян.

Корейская сторона предлагает туристам интересные маршруты и пляжный отдых. Морское побережье КНДР является удивительным сочетанием воды, моря и атмосферных явлений. В рамках туров туристы также смогут посмотреть Пхеньян и корейские национальные исторические места. Самой большой изюминкой туров является то, что туристы проживают на пляжной территории в деревнях в корейских семьях в домах, построенных в корейском традиционном стиле, добавила специалист.

Туры рассчитаны на 8 и 12 дней, их стоимость варьируется от 1200 до 1400 долларов.

«Эти туры являются перспективным направлением, но есть ограничение, связанное с количеством мест в самолётах. Хотя ещё нет полётного расписания на лето, туристы уже заранее записываются на туры. Они информируют туристические агентства о том, что хотят посетить Северную Корею в летние и осенние месяцы. Особенно много людей записываются на октябрь, так как в это время можно увидеть во всей красе багряную осень на горах Кымгансана, которые покрыты разными видами клёнов. Это одно из чудес планеты Земля», — добавила специалист.

По информации правительства Приморского края, в апреле и мае из региона в Корейскую Народно-Демократическую Республику вновь отправятся туристические группы. Программы поездок будут отличаться от предыдущих: впервые за долгое время путешественники посетят Северную Корею весной. Ранее страна была закрыта для деловых и туристических поездок из-за пандемии.

По словам руководителя агентства международного сотрудничества Приморья Алексея Старичкова, интерес к КНДР у россиян только возрастает, а регулярный авиарейс между Владивостоком и Пхеньяном укрепляет отношения между государствами в различных областях. На сегодняшний день в КНДР побывали уже три группы российских туристов. Туристические поездки в Северную Корею стали возможны благодаря договоренностям лидеров двух стран — Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Как передавало ИА Регнум, в КНДР в ближайшие годы начнёт принимать российских туристов строящаяся Вонсан-Кальмаская туристическая зона с развитой инфраструктурой, включая отели и магазины.

Из Владивостока в Северную Корею 9 февраля прибыла первая после пандемии коронавируса туристическая группа россиян из 98 человек. Во время поездки туристы смогли увидеть достопримечательности Пхеньяна, а также посетить горнолыжной курорт Масикрён. Туристическая программа также включала ознакомление российских журналистов с процессом строительства Вонсан-Кальмаской туристической зоны, площадь которой составляет порядка 2,8 кв. км. Отмечается, что на её территории будут располагаться 17 отелей, 37 гостиниц, 29 магазинов, а также пляж протяжённостью четыре километра.

В сентябре прошло года глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что регион готов принять детей из Северной Кореи для обучения в хореографическом и музыкальном училищах. Он также рассказал, что рассматривается вопрос о возможности выступления артистов приморского балета в КНДР. По словам Кожемяко, для этого нужно посмотреть, насколько там соответствуют залы именно для балета, и после этого можно будет совершать культурные обмены.