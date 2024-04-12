Лукашенко: подпись Зеленского в конце мая ничего не будет значить
Москва, 12 апреля, 2024, 14:30 — ИА Регнум. У главы киевского режима Владимира Зеленского в мае заканчивается срок полномочий, может создаться ситуация, когда не с кем будет подписывать мирный договор, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он объяснил, что когда полномочия Зеленского истекут, он станет нелигитимным президентом. Лукашенко указал, что если на фоне низких рейтингов Зеленского к власти на Украине придет новый президент, например Пётр Порошенко, подпись Зеленского ничего не будет значить.
Как передавало ИА Регнум, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее отмечал, что после 20 мая полномочия главы киевского режима Зеленского истекут, он станет самозванцем, а выпущенные им нормативно-правовые акты не будут иметь законной силы.
Азаров пояснил, что в украинской конституции чётко прописан срок президентских полномочий — пять лет, а при введении в стране военного положения возможность продления полномочий предусмотрена только для Верховной рады.
В свою очередь советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Зеленскому стоит с конца весны ожидать государственного переворота со стороны поддерживаемых Западом украинских силовиков.