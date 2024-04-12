Москва, 12 апреля, 2024, 14:30 — ИА Регнум. У главы киевского режима Владимира Зеленского в мае заканчивается срок полномочий, может создаться ситуация, когда не с кем будет подписывать мирный договор, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Он объяснил, что когда полномочия Зеленского истекут, он станет нелигитимным президентом. Лукашенко указал, что если на фоне низких рейтингов Зеленского к власти на Украине придет новый президент, например Пётр Порошенко, подпись Зеленского ничего не будет значить.

Как передавало ИА Регнум, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее отмечал, что после 20 мая полномочия главы киевского режима Зеленского истекут, он станет самозванцем, а выпущенные им нормативно-правовые акты не будут иметь законной силы.

Азаров пояснил, что в украинской конституции чётко прописан срок президентских полномочий — пять лет, а при введении в стране военного положения возможность продления полномочий предусмотрена только для Верховной рады.

В свою очередь советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Зеленскому стоит с конца весны ожидать государственного переворота со стороны поддерживаемых Западом украинских силовиков.