Москва, 12 апреля, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 апреля рассказал журналистам, что накануне по приглашению президента России Владимира Путина встретился с членами Совета безопасности РФ.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Стороны обсудили ряд важных вопросов, отметил он.

«Владимир Владимирович [Путин] пригласил меня на Совет безопасности, я смог переговорить со всеми членами Совета безопасности России по тем или иным вопросам. С министром обороны, директором ФСБ, внешней разведки. И Сергей Лавров был, министр иностранных дел. И с руководителями парламента в хороших отношениях. Поэтому я мог обсудить вопросы, которые нам надо. Ну и просто поговорить. Это очень важно в дипломатических отношениях», — рассказал президент Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Пресс-служба Кремля сообщала, что главы государств обсудят ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего государственного совета Союзного государства, состоявшегося в январе в Петербурге.

Лукашенко сообщал журналистам, что 11 апреля переговоры посвятят экономическим вопросам. В ближайшее время состоится встреча премьер-министров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, президенты намерены «начертить колею» их будущего разговора, пояснил Лукашенко.

В ходе разговора Путина и Лукашенко 11 апреля обсуждалась также ситуация на Украине и перспектива мирных переговоров. Президенты России и Белоруссии отметили, что Москва никогда не отказывалась от диалога по украинскому конфликту.

Белорусский Telegram-канал «Пул Первого» ранее сообщал, что Путин и Лукашенко в ходе переговоров также подведут итоги миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства, пообщаются с космонавтами и обсудят перспективы сотрудничества в космической сфере.