Красногорск, 12 апреля, 2024, 14:09 — ИА Регнум. Подмосковную усадьбу Иосифа Сталина Липки-Алексеевское купил закрытый паевой инвестиционный фонд «Стратегическое развитие», смена владельца была зарегистрирована 8 апреля, следует из выписки ЕГРН, опубликованной в СМИ.

Денис Бочаров/NEWS.ru/TACC

Указанный фонд находится под управлением УК «Терра ассет менеджмент». Пайщики фонда не раскрываются, но собственником управляющей компании, по данным ЕГРЮЛ, является Роман Баталов, который входит в совет директоров АО «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва» и «Племзавод им. В. И. Чапаева», а ранее также занимал пост генерального директора «Сочи-Парк», сообщает РБК.

Указанные активы связаны с семьёй бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачёва, сообщал ранее Forbes. В 2006 году Баталов женился на дочери Ткачёва Татьяне, передавало «KP.RU».

Здание усадьбы в районе Мытищ было построено в 1907 году. Сталин жил на этой даче в 1933–1934 годах. В 2004 году объект закрыли на реконструкцию, а позднее передали госкорпорации «Дом.РФ».

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года «ДОМ. РФ» сообщила, что планирует в четвёртом квартале 2023 года выставить на торги усадьбу Липки в Мытищинском округе Подмосковья, которая ранее была дачей Сталина. Общая площадь лота составляла 34,4 га. Земли относятся к особо охраняемой территории. Начальную стоимость дачи не определили.

В январе 2024 года власти Абхазии опровергли информацию о продаже дачи Сталина на озере Рица. Дача является национальным достоянием страны и в частные руки передана быть не может, отметил начальник Управления госдачами Абхазии Беслан Квициния.