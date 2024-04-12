Москва, 12 апреля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. В Москве на Коровинском шоссе взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, повредив два соседних автомобиля. Водитель внедорожника пострадал.

Соцсети

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах уточнил, что взрыв произошёл от неустановленного взрывного устройства.

По информации Telegram-канала «112», взрыв произошёл в момент, когда водитель пытался завести авто. Уточняется, что водителя взорвавшегося автомобиля госпитализировали с травмой ноги.

Кроме того, от взрыва повредились две стоявшие рядом машины.

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Как передавало ИА Регнум, 19 февраля в подмосковной Лобне в машине обезвредили взрывное устройство. Тогда из-за найденной взрывчатки ввели режим оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Жителей нескольких домов эвакуировали и разместили в близлежащих школах. Из опасной зоны эвакуировали 56 человек. Соседние улицы перекрыли, сотрудники правоохранительных органов оцепили место ЧП.

Затем правоохранители обезвредили взрывное устройство, которое находилось в машине Skoda Yeti. Взрывотехники попросили всех отойти на безопасное расстояние и подорвали предполагаемую бомбу.

По данным ряда СМИ, рядом с автомобилем силовики задержали мужчину.