На Коровинском шоссе в Москве взорвался внедорожник, пострадал водитель
В Москве под внедорожником сработало взрывное устройство, пострадал водитель
Москва, 12 апреля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. В Москве на Коровинском шоссе взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, повредив два соседних автомобиля. Водитель внедорожника пострадал.
Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах уточнил, что взрыв произошёл от неустановленного взрывного устройства.
По информации Telegram-канала «112», взрыв произошёл в момент, когда водитель пытался завести авто. Уточняется, что водителя взорвавшегося автомобиля госпитализировали с травмой ноги.
Кроме того, от взрыва повредились две стоявшие рядом машины.
Как передавало ИА Регнум, 19 февраля в подмосковной Лобне в машине обезвредили взрывное устройство. Тогда из-за найденной взрывчатки ввели режим оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях. Жителей нескольких домов эвакуировали и разместили в близлежащих школах. Из опасной зоны эвакуировали 56 человек. Соседние улицы перекрыли, сотрудники правоохранительных органов оцепили место ЧП.
Затем правоохранители обезвредили взрывное устройство, которое находилось в машине Skoda Yeti. Взрывотехники попросили всех отойти на безопасное расстояние и подорвали предполагаемую бомбу.
По данным ряда СМИ, рядом с автомобилем силовики задержали мужчину.