Москва, 12 апреля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Итоги всероссийского конкурса по выбору имен для белых медвежат, родившихся в Якутском зоопарке «Орто-Дойду», подведут 13 апреля на ВДНХ. Результаты голосования объявит председатель правительства Республики Саха-Якутия Кирилл Бычков. В мероприятии примут участие представители компании «Роснефть», которая опекает всех белых медведей в российских зоопарках.

Фото Якутского зоопарка «Орто-Дойду» Колымана с медвежатами

На первом этапе акции россияне предложили сотни вариантов кличек, из которых было отобрано десять лучших пар: Лоокут и Нюргусун, Тима и Тома, Эрэл и Чолбон, Мир и Ника, Руслан и Мира, Омолон и Анюй, Снежок и Снежинка, Вилюй и Яна, Туйгун и Таптал, Боотур и Айкуо. На заключительном этапе требовалось отметить понравившийся вариант на странице «Роснефти» в соцсетях.

Фото Якутского зоопарка «Орто-Дойду» Медвежонок-самец

Участники, предложившие самые популярные клички, будут награждены призами. Посетители павильона также смогут выиграть памятные сувениры в викторине, которая будет организована специально к событию.

Фото Якутского зоопарка «Орто-Дойду» Медвежонок-самка ждет своего имени

Пара белых медведей Колымана и Ломоносов приносят потомство в «Орто-Дойду» уже в третий раз. Осиротевшую Колыману нашли в 2012 году на архипелаге «Медвежьи острова» в Нижнеколымском районе Республики Саха (Якутия). Ломоносов родился в Ленинградском зоопарке, откуда его привезли в Якутск. При поддержке «Роснефти» в зоопарке для медведицы построили дополнительный вольер с берлогой, необходимой для выращивания медвежат, так как в дикой природе самка воспитывает малышей одна. В 2016 году у медведей родилась Хаарчаана — она сейчас живёт в Ленинградском зоопарке, а в 2019 году Алмаз — любимец хабаровчан.