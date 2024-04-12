Москва, 12 апреля, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Никаких деталей относительно возможных новых переговоров по конфликту на Украине в Минске нет, поэтому разговоры об этом преждевременны, заявил 12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Так он ответил на вопрос, можно ли трактовать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности участвовать в переговорах как предложение проводить такие переговоры в Минске.

«Пока никаких деталей нет на этот счёт. Это всё преждевременно (обсуждать. — Прим. ред.)», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, Лукашенко в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным 11 апреля заявил, что если Минск может сыграть какую-то роль в мирном процессе по Украине, то всегда будет рядом с Россией. Президент Белоруссии также отметил, что поддерживает мирное урегулирование конфликта, от которого Россия никогда не отказывалась.

Также Лукашенко предложил вернуться к проекту стамбульского договора 2022 года и выразил уверенность в том, что мирные инициативы России найдут отклик у украинских военных. Путин заявил, что со стамбульским документом можно работать.

Президент России, кроме того, отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, а также назвал «паноптикумом» конференции, на которых вопрос об Украине предполагается обсуждать без участия России.

Кремль и МИД ранее неоднократно подчёркивали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, отмечая, что в ином случае специальная военная операция будет продолжена.