Москва, 12 апреля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко подтвердил уже известную позицию по переговорам с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/ТАСС

На вопрос журналистов о том, можно ли считать слова Путина официальным предложением Украине о возобновлении переговоров один на один, Песков отметил, что президент и ранее говорил о готовности России к переговорному процессу, так как позиция Москвы хорошо известна.

«Президент и ранее говорил о нашей готовности. Это было подтверждение нашей хорошо известной позиции, которая зачастую искажается в заявлениях различных представителей», — сказал представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля в ходе переговоров с Путиным в Кремле Лукашенко предложил вернуться к проекту стамбульского договора и отметил, что мирные инициативы России найдут отклик у украинских военных. Путин заявил, что со стамбульским документом можно работать.

Кроме того, российский лидер отметил, что Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной. По его словам, российская сторона была склонна именно к этому, но Киев сам отказался от стамбульских соглашений под давлением Запада.

В марте 2022 года в Стамбуле проходили переговоры делегаций России и Украины. В их ходе украинская сторона передала документ, содержавший информацию о готовности Киева согласиться на внеблоковый статус неядерной страны под гарантии безопасности, а вопрос принадлежности Крыма предлагалось решать дипломатическим путём в течение 15 лет. Но Украина отказалась от всех договорённостей, а глава режима Владимир Зеленский заявил, что хочет добиться возвращения к границам 1991 года. После этого он на законодательном уровне запретил вести переговоры с Россией.

17 июня 2023 года Путин на встрече с руководителями стран Африки показал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором были учтены различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Договор состоит из восемнадцать статей, отметил Путин. Однако украинские власти отказались от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева.

В конце ноября 2023 года руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в 2022 году тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон посоветовал Киеву отказаться от переговоров с Москвой. Киев согласился на это предложение.

Кремль и МИД ранее неоднократно подчёркивали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, отмечая, что в ином случае специальная военная операция будет продолжена.