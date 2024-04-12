Москва, 12 апреля, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Пока существует запрет главы киевского режима Владимира Зеленского вести переговоры с российской стороной, разговоры о каких-то деталях переговорного процесса вряд ли уместны, заявил 12 апреля на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Вы хотите сейчас обсуждать детали абсолютно таких, вы знаете, теоретических переговоров, пока ситуация никак не поменялась, пока есть запрет президента Украины вести какие-либо переговоры с российской стороной, поэтому здесь какие-либо вопросы о потенциальных деталях — сейчас они вряд ли уместны», — сказал он.

Он также отметил, что Кремль не чувствует готовность Киева к таким переговорам.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее президент России Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко ещё раз подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной. Ранее он отмечал, что такие переговоры должны быть основаны на реальности.

Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.

Зеленский в марте впервые заявил, что Киев готов к переговорам с Россией до выхода украинской армии на границы 1991 года. Об этом он размышлял в интервью телеканалу CBS, предположив, что Путин пойдёт на диалог, если ВСУ выйдут на границы 2022 года — до начала спецоперации.