Москва, 12 апреля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Во время Великой Отечественной войны французы совместно с украинскими националистами воевали на стороне гитлеровцев против Советского Союза, следует из опубликованного Президентской библиотекой рассекреченного архивного документа ФСБ.

Брянск. 1943

В январе 1943 года бойцы органов государственной безопасности СССР уничтожили под Брянском группу французов, пытавшихся занять один из населенных пунктов.

«7 января сего года нами уничтожена группа французов, пытавшаяся занять один населённый пункт», — говорилось в сообщении, которое 16 января 1943 года начальник 4-го Управления НКВД СССР Павел Судоплатов направил заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову.

Согласно этому сообщению, взятый в плен французский капрал Роберт Гестен показал, что немцы планируют большую операцию против партизан и ожидают подкрепление в виде авиации и танков.

В этом же документе отмечалось, что, по агентурным данным, расположенные в районе Брянска немецкие гарнизоны пополняются за счёт французов из так называемого «легиона по борьбе с большевизмом» и украинских националистов.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля управление ФСБ по Смоленской области рассекретило архивные документы о преступлениях, совершенных нацистами на территории региона в годы Великой Отечественной войны, в числе которых материалы о казнях поляков и фальсификации спецслужбами Третьего рейха «Катынского дела».

Установлено, что на допросе уроженец Польши Эдуард Потканский, служивший в рабочем батальоне, который был сформирован немцами из поляков в лагере при станции Красный Бор в Смоленской области, рассказал, что летом 1943 года нацисты решили показать участникам рабочего батальона могилы польских офицеров в Катынском лесу.

Также 11 апреля ФСБ рассекретила документы, согласно которым отряды немецких карателей, которые нацисты сформировали после оккупации Смоленской области в годы Великой Отечественной войны, массово расправлялись с мирными жителями. В частности, в Смоленске было расстреляно более 1 тыс. человек, следует из рассекреченных архивных документов.