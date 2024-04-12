Москва, 12 апреля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. В Москве начался приём заявок от молодых учёных на соискание премии правительства столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Награда вручается за достижение выдающихся результатов в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение инноваций, повышающих эффективность экономики и социальной сферы Москвы», — написал Собянин в Telegram-канале.

Градоначальник уточнил, что в конкурсе предусмотрены 22 номинации. Участниками могут стать исследователи и разработчики до 35 лет включительно, а также доктора наук — до 40 лет включительно. При этом проект могут представлять как индивидуально, так и в составе научного коллектива до трёх человек.

«По результатам конкурса будет присуждено 50 премий по два миллиона рублей», — отметил мэр Москвы.

Собянин напомнил, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 июля на странице премии. Итоги конкурса подведут в январе 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля, ко Дню российской науки, молодым учёным были вручены премии правительства Москвы. Специалисты и научные коллективы получили 50 премий по два миллиона рублей. Лауреатами премии за выдающиеся результаты в фундаментальных и прикладных научных исследованиях стали 76 человек.

Отмечалось, что благодаря премии о своих разработках смогли заявить уже более 7 тыс. исследователей, которые получили гранты на 686 млн рублей.

В ноябре 2023 года президент России Владимир Путин учредил стипендию в размере 75 тыс. рублей для аспирантов и адъюнктов, проводящих исследования в ходе реализации приоритетов научно-технологического развития страны. Аспирантов и адъюнктов на соискание стипендии смогут выдвигать их научные руководители.