Вашингтон, 12 апреля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Соединённые Штаты предложили выделить Киеву помощь в формате займа под залог будущей прибыли, полученной от замороженных активов России, пишет Financial Times со ссылкой на заместителя советника по нацбезопасности США по вопросам международной экономики Далипа Сингха.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы находимся на этапе, когда нам следует изучить все возможные пути, чтобы максимизировать ценность замороженных резервов для Украины», — сказал он.

По его словам, американская инициатива заключается в выводе сегодняшней стоимости будущей прибыли от активов РФ либо через облигации, либо через кредит. Такая мера может принести Украине от 30 до 40 миллиардов евро, пишет агентство.

Данная инициатива будет рассмотрена министрами финансов стран G7 на следующей неделе в Вашингтоне и на саммите в июне.

Как передавало ИА Регнум, после начала спецоперации на Украине страны G7 и ЕС заморозили российские активы на сумму €300 млрд в рамках санкций. Основная часть — порядка €200 млрд — находится в Евросоюзе. Большая часть этих активов сосредоточена в Бельгии на счетах Euroclear, а часть российских средств находится в США.

18 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что часть доходов от замороженных российских активов может пойти в Европейский фонд мира с целью оказания военной помощи Украине либо для налаживания её оборонного производства.

Россия использует все механизмы ответа на конфискацию активов Западом, заявил 21 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва использует доступные судебные механизмы. Ответ будет взаимным, но не зеркальным, в том объёме, насколько это соответствует интересам России, добавил представитель Кремля.