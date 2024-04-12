Иркутск, 12 апреля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Сибири завершил строительство энергетической инфраструктуры для технологического присоединения Ковыктинского месторождения — ресурсной базы газопровода «Сила Сибири». Наличие внешнего источника наряду с собственными объектами «Газпрома» укрепит уровень надежности электроснабжения.

Пресс-служба «Россетей» «Россети»

Энергетики выполнили реконструкцию подстанции 500 кВ «Усть-Кут» и осуществили строительство двух линий электропередачи общей протяженностью 518 км. «Россети» установили линии электропередачи в труднодоступных и малонаселенных районах. Компания также построила два километровых спецперехода через судоходную реку Лену.

Так как строительство проходило в сложных климатических условиях, «Россети» использовали провод нового поколения, имеющий повышенную стойкость к гололеду и ветровым воздействиям. Кроме того, для защиты ЛЭП от ударов молний использован современный грозозащитный трос со встроенным волоконно-оптическим кабелем.

Ковыктинское месторождение — крупнейшее на востоке России по запасам газа, базовое для формирования Иркутского центра газодобычи. Наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии является ресурсной базой магистрального газопровода «Сила Сибири». Газ поступает дальневосточным потребителям, перерабатывается на Амурском ГПЗ, идет на экспорт в Китай.