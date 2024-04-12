Уфа, 12 апреля, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Личность мужчины, напавшего с ножом на полицейских в Уфе, установлена. Это местный житель, 1995 года рождения, сообщили 12 апреля в пресс-службе МВД Башкирии.

Кадр из видео

Утром в полицию поступило сообщение о мужчине, который держит в кармане нож и пристаёт к прохожим в сквере на улице Карла Маркса. Прибывшие на место полицейские увидели, что мужчина ведёт себя агрессивно и неадекватно, в частности размахивает ножом и угрожает нанести себе ранения.

Его попытались успокоить и даже выстрелили в воздух, но это не помогло. Тогда полицейские обезвредили его.

«Личность гражданина установлена. Им оказался уфимец, 1995 года рождения. Причины его поступка устанавливаются. По предварительной информации, он находился в наркотическом опьянении», — сообщили в ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум, двоих полицейских и себя мужчина успел ранить. Его госпитализировали. Одному из раненых полицейских помощь также оказали в больнице.