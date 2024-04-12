Москва, 12 апреля, 2024, 12:31 — ИА Регнум. 19 апреля в Москве пройдет масштабная встреча участников всемирного форума «Новая эпоха — новые пути». Цель форума — вместе создавать справедливый миропорядок, разрабатывать и продвигать инструменты многополярности.

Пресс-служба МОЕС На встрече с Международной организацией евразийского сотрудничества

Форум создан Международной организацией евразийского сотрудничества (МОЕС) и объединяет представителей органов власти и бизнеса, экспертов, деятелей науки и культуры стран Евразийского экономического союза, СНГ, Восточной и Юго-Восточной Азии, Африки, Персидского залива и других регионов.

Деловая программа откроется пленарным заседанием. Спикеры обсудят инструменты многополярного мироустройства, место Большого евразийского партнерства (БЕП) в системе новой мировой архитектуры, сопряжение БЕП с инициативой Китая «Один пояс — один путь» и другие темы. После пленарного заседания участники продолжат работу на тематических сессиях: экономика, международное право, предпринимательство, народная дипломатия, наука и образование и другие.

«Формируется новая архитектура мира. Перестраиваются формы экономического, энергетического, технологического взаимодействия. Инициатива президента России Владимира Путина о создании Большого евразийского партнерства обретает четкие контуры. всемирный форум «Новая эпоха — новые пути» становится одним из драйверов интеграционных процессов Большой Евразии», — заявил президент МОЕС Дмитрий Стасюлис.

Мероприятие посетят свыше 500 делегатов из 33 стран: России, Китая, Индии, Беларуси, Киргизской Республики, Армении, Казахстана, Королевства Бахрейн, Турции, Венгрии, Кореи, Вьетнама, Кот-д’Ивуара, Анголы и многих других. В рамках всемирного форума «Новая эпоха — новые пути» пройдет подписание международных партнерских соглашений.