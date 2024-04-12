Оренбург, 12 апреля, 2024, 12:29 — ИА Регнум. Полная эвакуация жителей объявлена в посёлке Газодобытчиков Оренбургского района в связи с риском прорыва дамбы, сообщила 12 апреля пресс-служба районной администрации в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Поскольку уровень паводка продолжает повышаться, существует реальный риск прорыва дамбы. Жителям посёлка Газодобытчиков необходимо срочно покинуть посёлок и эвакуироваться в безопасное место», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, по состоянию на 12 апреля в Оренбургской области остаются подтопленными более 11 тыс. жилых домов в 67 населённых пунктах. Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков всего эвакуировали 10 739 человек, среди них 2094 ребёнка.

Днём ранее президент России Владимир Путин провёл совещание по ликвидации последствий паводковой ситуации. Глава государства отметил, что постоянно находится на связи с руководителями пострадавших регионов, и указал, что ситуация меняется ежечасно.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил Путину, что паводковая ситуация в регионе достигла пика. По его словам, самая сложная ситуация сложилась в Оренбурге. При этом в ранее затопленном Орске ситуация уже стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился ещё на 14 см, добавил он.

В пресс-службе МЧС России информировали 12 апреля, что прорванный паводком участок защитной дамбы на реке Урал в Орске полностью восстановлен. Кроме того, глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что в Орске начали восстанавливать освободившиеся от воды дома, всего их 588.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в Резервном фонде, сказал министр.