Москва, 12 апреля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Большинство граждан России (82%) скорее хорошо оценивают работу президента Владимира Путина, и такая же часть россиян доверяет главе государства, следует из данных опроса ФОМ, опубликованных 12 апреля.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

82% опрошенных полагают, что Владимир Путин скорее хорошо работает на своём посту, 8% — что скорее плохо.

Также 82% респондентов сказали социологам, что скорее доверяют главе государства, 10% — что скорее не доверяют.

Кроме того, участникам опроса предложили оценить работу правительства России. 60% опрошенных считают, что правительство работает скорее хорошо, 22% — что скорее плохо.

Рейтинг политических партий, согласно опросу ФОМ, возглавляет «Единая Россия». Если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, эта партия могла бы рассчитывать на 50% голосов, ЛДПР — на 8%, КПРФ — 7%, партия «Новые люди» — 4%, «Справедливая Россия» — 3%.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» был проведён 5–7 апреля 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населённых пунктов в 53 субъектах Федерации. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Как передавало ИА Регнум, по данным опроса ВЦИОМ, проведённого в марте 2024 года, Владимиру Путину выразили доверие 80,7% россиян, премьер-министру Михаилу Мишустину — 62,6% граждан. По тем же данным, 78,9% граждан одобряют деятельность президента, 54,7% россиян одобряют деятельность Мишустина.

Опрос проводился 18–24 марта 2024 года, в нём приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.