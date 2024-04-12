Москва, 12 апреля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. В отношении правнучки легендарного советского лётчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму, сообщил 12 апреля «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

Кадр из видео Дарья Богданова

«В отношении Дарьи Богдановой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к террористической деятельности)», — сказал он, добавив, что правоохранители намерены объявить Богданову в международный розыск.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало, в том числе, интервью Богдановой Олегу Кашину (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности.

Как передавало ИА Регнум, ранее московская прокуратура провела проверку публикаций в социальных сетях правнучки Чкалова и выявила в её словах призывы к терроризму.

Дарья Богданова, которая сбежала из России в Бельгию, активно поддерживает и помогает ВСУ. В Сети она собирает деньги для украинских военных, она оплатила надпись на артиллерийских снарядах ВСУ, которые от её имени запустили по городам и сёлам ДНР. Фотографию подписанных ею снарядов Богданова опубликовала в одной из социальных сетей.

Она призвала ударить ядерным оружием по Москве и выразила готовность проспонсировать этот удар. Она заявила, что её никоим образом не волнуют люди, которые могут пострадать от последствий бомбардировки. В том числе, по словам Богдановой, ей всё равно, что будет с её бабушкой и матерью.

Сын Героя Советского Союза лётчика Алексея Маресьева Виктор заявил ИА Регнум, что слова правнучки Валерия Чкалова не имеют ничего общего со свободой слова, это просто дурость и вседозволенность.

Сложно представить эти слова от адекватного человека, отметил он, добавив, что для его отца Чкалов был великим человеком, он очень уважал его и восхищался. Когда Чкалов совершал свои подвиги, не думал, что такое поколение вырастет, указал Виктор Маресьев.