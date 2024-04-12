Москва, 12 апреля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил продюсеру Тиграну Кеосаяну почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Артем Геодакян/ТАСС Режиссер Тигран Кеосаян

«Кеосаяну Тиграну Эдмондовичу — продюсеру, члену некоммерческого партнерства «Гильдия продюсеров России», город Москва», — говорится в документе.

Также глава государства присвоил звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» доценту Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова Ренату Давлетьярову.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста страны актёру Константину Лавроненко, артистке балета Большого театра Екатерине Крысановой, актрисе МХТ имени А. П. Чехова Ирине Пеговой.

В январе 2024 года глава государства наградил и. о. ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николая Цискаридзе орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за развитие культуры и искусства. Артист балета работал в Большом театре в период с 1992 по 2013 год.