Москва, 12 апреля, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Прорванный паводком участок защитной дамбы на реке Урал в Орске Оренбургской области полностью восстановлен, сообщили 12 апреля в пресс-службе МЧС России.

Максим Богодвид/РИА Новости

«В настоящее время промытый участок дамбы восстановлен, вода из реки Урал в жилые районы не поступает», — сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 11 апреля, губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил президенту России Владимиру Путину, что паводковая ситуация в регионе достигла пика, при этом в ранее затопленном Орске она уже стабилизировалась. По самым предварительным оценкам, ущерб от паводка в регионе превысит 40 млрд рублей.

В ходе совещания министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов будут выделены незамедлительно, ресурсы для этого есть в резервном фонде.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что в Орске начали восстанавливать освободившиеся от воды дома, всего их 588.