Уфа, 12 апреля, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Вооружённый ножом мужчина напал на сотрудников полиции в центре Уфы, сообщает 12 апреля Telegram-канал «112».

кадр из видео

Полицейские обратили внимание на странного молодого человека, который ходил кругами по улице Карла Маркса. В руках у него был нож. Когда к мужчине приблизились, он стал наносить ранения полицейским и самому себе.

Правоохранители применили табельное оружие для задержания злоумышленника. Его доставили в больницу с ранением. Пострадали два полицейских, одному из них потребовалась госпитализация.

Предположительно, мужчина был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Как сообщало ИА Регнум, в марте вооружённый ножом мужчина напал на посетителей компьютерного клуба в подмосковном городе Фрязино. Он ранил двух человек: 21-летнего парня и 15-летнего подростка. Мужчину госпитализировали с ранением плеча, мальчик находился в тяжёлом состоянии. Позднее его задержала полиция.

В конце февраля в центре Москвы мужчина ударил ножом организатора открытия мемориальной доски Герою Советского Союза, лётчику-штурмовику Генриху Гофману. При нападении злоумышленник выкрикивал угрозы. Его задержали, было возбуждено уголовное дело. Помощь пострадавшему оказали в больнице.