Москва, 12 апреля, 2024, 11:05 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Шереметьево» экстренно сел Airbus А320 после срабатывания датчика задымления в кабине пилота, сообщили 12 апреля в экстренных службах.

Павел Львов/РИА Новости

«Выполнявший рейс номер 1141 сообщением Сочи — Москва Airbus А320 в штатном режиме приземлился в «Шереметьево» после срабатывания датчика задымления в кабине пилота», — сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.

По его словам, пострадавших, по предварительной информации, нет. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля пассажирский самолёт, выполнявший рейс Москва — Санкт-Петербург, запросил экстренную посадку в столичном аэропорту. После взлёта экипаж доложил о срабатывании датчика неисправности двигателя. Воздушное судно вылетело из Внуково.

Позднее воздушное судно с отказавшим двигателем благополучно приземлилось в московском аэропорту «Шереметьево».