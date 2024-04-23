Новосибирск, 23 апреля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. В Институте математики им. Соболева СО РАН, расположенном в новосибирском Академгородке, готовят к открытию инновационную молодёжную ИИ-лабораторию. Там молодые ученые будут обучать искусственный интеллект сбору и анализу информации о процессах в природе, экономике и обществе. Это поможет создать эффективные компьютерные программы по прогнозированию климатических изменений и экологической нагрузки. К примеру, специалисты смогут оценить риск возникновения цунами или распространения инфекционных заболеваний.

(сс) luvqs Учёный

Благодаря инновационному программному обеспечению и передовым аналитическим методикам учёные смогут оперативно прогнозировать события и находить нужные решения.

«Это важно, потому что за часы смысловое значение может быть потеряно. Взять, к примеру, цунами: если сможешь предсказать его раньше, можешь спасти жизни. Обучив систему на исторических данных, например, о цунами или землетрясениях, можно создать модель, способную быстро делать прогнозы», — отметила заведующая лабораторией Ольга Криворотько.

Лаборатория будет работать по национальному проекту «Наука и университеты», который помогает привлекать талантливую молодёжь в науку. Всего по нацпроекту в России открыты уже 740 новых молодёжных лабораторий, а до конца 2024 года будет создано еще 200. Примечательно, что при создании таких пространств учитывается специфика регионов. Например, в стране уже работают такие направления, как «развитие Дальневосточного федерального округа», «Арктика», «малотоннажная химия», «искусственный интеллект», «приборостроение/станкостроение», «микроэлектроника», «медицина», «климат», «сельское хозяйство», «востоковедение/африканистика» и другие.

Например, в лаборатории Тульского государственного университета (ТулГУ) изучают процесс превращения органического материала из растений в энергию или другие вещества — органические соединения фураны. По мнению исследователей, на основе таких фурановых соединений могут быть получены новые биологически активные субстанции и полимерные материалы с выдающимися свойствами. Использовать их намерены для разработки новых лекарственных препаратов, полимерных материалов и возобновляемого биотоплива.

Уникальные разработки и открытия молодые учёные совершают и на базе университетов. Для этого по нацпроекту «Наука и университеты» запущена программа стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», благодаря которой высшим учебным заведениям выделяются гранты.

В 2024 году такие гранты получили 118 вузов из 50 регионов. Из них 12 учебных заведений — получатели ежегодных грантов в рамках дальневосточного трека программы, а 24 вуза принимают участие в программе в качестве кандидатов.

Так, по программе «Приоритет-2030» ученые Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) разработали калькулятор, помогающий в подборе лечения при хронической сердечной недостаточности. Система, в которую вносят клинические и лабораторные параметры пациента, упростит работу врача и будет применяться при обучении студентов.

«Ранняя персонифицированная диагностика на основе клинических и лабораторных параметров и динамическое наблюдение позволяют практикующему врачу своевременно оценивать эффективность лечения и при необходимости его корректировать», — говорит директор Международного научно-образовательного центра нейропсихиатрии СамГМУ Дарья Смирнова.

Новый метод безопасного хранения водородного топлива по программе «Приоритет-2030» разработали в центре водородных технологий Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ).

Водород считается наиболее экологически чистым видом топлива. При его сгорании отсутствуют выбросы углекислого газа, а образующийся водяной пар снова поступает в замкнутый цикл. Вместе с тем одной из причин, мешающих развитию водородной энергетики, является сложность транспортировки и хранения топлива.

Решить проблему высокой летучести и взрывоопасности учёным помог серпентинит, или «змеевик». Эта горная порода широко распространена на Кавказе, Урале и в других регионах. Метод, изобретенный в КБГУ, позволяет держать водород в обычном газовом баллоне под давлением всего в две атмосферы. Серпентинит при этом играет роль адсорбента, который сначала поглощает водород, а потом при необходимости отдает его обратно. Университет уже подал заявку на получение патента, а разработкой заинтересовались крупные промышленные предприятия.

Как сообщало ИА Регнум, одной из целей национального проекта «Наука и университеты» является популяризация науки среди молодёжи.

Для этого в стране создаются молодёжные лаборатории — современные пространства, где молодые учёные работают над прикладными исследованиями под руководством опытных наставников. Одно из условий — не менее ⅔ сотрудников таких лабораторий должны быть младше 39 лет. Для эффективной работы специалистов создаются все необходимые ресурсы, молодым учёным предоставляется современная приборная база.

Программа «Приоритет-2030» позволяет повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций, а также обеспечить участие вузов в социально-экономическом развитии регионов. К 2030 году по программе в России будет сформировано более 100 прогрессивных современных вузов, которые станут центрами научно-технологического и социально-экономического развития страны.