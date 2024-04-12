Махачкала, 12 апреля, 2024, 10:47 — ИА Регнум. В Дагестане задержали бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ», подозреваемых в хищении 2,8 млрд рублей. Об этом 12 апреля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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«Выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ», его филиала «Дагэнерго» и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По данным следствия, всего было похищено около 2,8 млрд рублей, выделенных на создание автоматизированной системы учёта электроэнергии в Дагестане.

У фигурантов провели масштабные обыски по девяти адресам в Московском регионе, Дагестане, Карачаево-Черкесии и в Ставропольском крае, изъяты вещественные доказательства. Девятерых обвиняемых уже заключили в СИЗО.

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Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля суд в Дагестане арестовал восьмерых человек, включая директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева, по уголовному делу о мошенничестве. Главу филиала «Россетей» обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Речь идёт о хищении около 2,8 млрд рублей. Всех заключили под стражу до 3 июня 2024 года.

В январе сразу несколько майнинговых ферм, которые создавали большую нагрузку на электрические сети в Дагестане, накрыли энергетики и правоохранители в ходе рейда. На одной из криптоферм в Кировском районе Махачкалы изъяли 250 аппаратов по 3,5 кВА каждый. Именно это оборудование по добыче криптовалюты и стало причиной перегруза сети на линии электропередачи подстанции «Полигон Солнце».