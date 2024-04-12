Украина, 12 апреля, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Объект критической инфраструктуры повреждён в подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил назначенный Киевом глава администрации области Александр Прокудин 12 апреля в Telegram-канале.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

«Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры», — написал Прокудин, но не привёл подробностей.

11 апреля он также сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, с 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, согласно данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.