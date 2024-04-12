Москва, 12 апреля, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Рассуждения о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) или его замене сейчас бессмысленны, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

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«Что касается судьбы Договора о СНВ и соглашения ему на замену, то рассуждать об этом на данном этапе так же бессмысленно, как и о перспективах урегулирования политико-дипломатическими методами любых других проблем, накопившихся в области стратегической стабильности», — сказал он ТАСС.

По его словам, Соединённые Штаты не готовы ни к равноправному диалогу, ни к уважению интересов России, ни к комплексной работе над снижением уровня конфликтности в двусторонних отношениях.

Поэтому США «не стоит строить иллюзии» по поводу каких-либо новых соглашений в области контроля над вооружениями.

«Мы же не видим в этом трагедии и готовы к любым вариантам развития событий», — заключил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля начальник Стратегического командования Вооружённых сил США генерал Энтони Коттон заявил, что США хотели бы возвращения России к переговорам по стратегической стабильности.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что руководство США отбросило все принципы, на которых Москва и Вашингтон прежде взаимодействовали в рамках контроля над вооружениями. По его словам, США сделали ставку на своё военное превосходство и создали неприемлемые для России условия для выполнения договоров о разоружении.

Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности, но вместе с тем учитывает, что США — государство, которое предпринимает против РФ враждебные действия, заявил 29 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Заявления властей США о заинтересованности в переговорах о стратегической стабильности — предвыборная демагогия, сказал глава государства.