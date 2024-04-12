Москва, 12 апреля, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Оборот столичных предприятий пищевой промышленности в течение первых двух месяцев 2024 года достиг почти 123 миллиардов рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Stroi.mos.ru Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы

«Московская пищевая промышленность продолжает наращивать обороты, обеспечивает продукцией жителей столицы и поставляет ее в другие регионы», — заявил Ефимов. Он пояснил, что оборот сферы в январе–феврале более чем на 15% превышает показатели аналогичного периода 2023-го.

Большую часть оборота (22,4%) обеспечили мясоперерабатывающие предприятия. На втором месте по вкладу — производители молочной продукции (15%), а на третьем — предприятия, выпускающие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия (14%).

Кроме того, доля пищевой промышленности в общем обороте обрабатывающих производств Москвы без учета нефтегазового сектора в январе–феврале 2024 года составила около 12%. Всего на Москву приходится 6,5% общероссийского оборота пищевой промышленности.

Лидерами роста в течение первых двух месяцев 2024 года стали мукомольные заводы и производители круп, оборот которых вырос почти на 83%, до 2,2 миллиарда рублей, следует из данных департамента экономической политики и развития города Москвы. В свою очередь производители напитков увеличили показатели на 72%, молочной продукции — на 36%, а хлебобулочных изделий — на 30%.

Большую часть (более 81%) оборота отрасли в январе–феврале 2024 года обеспечили крупные и средние предприятия — 99,5 миллиарда рублей. По сравнению с теми же месяцами прошлого года их обороты выросли более чем на 15% в сопоставимых ценах, отметили в департаменте.

Московские производители пищевой продукции демонстрируют стабильный рост выпуска продукции, в частности по итогам 2023 года — на 38,6%. Такому росту способствует поддержка города. Предприятиям доступно более 20 системных мер поддержки, а также ряд антикризисных инструментов, среди которых предоставление статуса промкомплекса.