Орск, Оренбургская область, 12 апреля, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Паводковая ситуация заметно улучшилась в Старом городе Орска, принявшем первый удар волны после прорыва дамбы. Об этом мэр Василий Козупица сообщил 12 апреля в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Он отметил, что в городе пока подтоплены 5182 жилых дома. Уровень реки Урал за сутки снизился на 184 см — до 673 см. На Ириклинском водохранилище сброс воды сократился на 273 кубометров в секунду, до 629 кубометров. Сброс соответствует притоку, который уменьшился на 337 кубометров.

«В Советском районе вода заметно убывает. На Вокзальном шоссе в районе магазина «Строительный бум» проезжая часть сухая. В 6-м микрорайоне ситуация заметно улучшилась», — написал Козупица.

По словам мэра, паводок постепенно уходит, нормализовалась ситуация в отдалённых поселках. Люди начинают покидать ПВР. В них остаётся 1064 человека, в том числе 163 ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил президенту Владимиру Путину, что паводковая ситуация в регионе достигла пика, при этом в ранее затопленном Орске она уже стабилизировалась. По самым предварительным оценкам, ущерб от паводка в регионе превысит 40 млрд рублей.

В ходе совещания министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что деньги на восстановление пострадавших от половодья регионов будут выделены незамедлительно, ресурсы для этого есть в резервном фонде. Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что в Орске начали восстанавливать освободившиеся от воды дома, всего их 588.

В три школы Орска дети в этом учебном году не вернутся из-за полного их затопления во время паводка, заявила вице-губернатор региона по социальной политике, министр здравоохранения Татьяна Савинова.