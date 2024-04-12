Москва, 12 апреля, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Авиация ВС РФ ударила в район Южного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщил «РИА Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM Кривой Рог

По информации подпольщика, ночью 12 апреля было нескольких прилётов в направлении Южного горно-обогатительного комбината.

«Один из них был с сильной детонацией, ощущавшейся за 30 км. После прилётов в городе наблюдаются перебои со светом», — пояснил Сергей Лебедев, добавив, что комбинат расположен на окраине города в сторону Зеленодольска, где стоят «военные городки».

Как передавало ИА Регнум, на Украине в ночь на 12 апреля местные СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге.

На Украине в ночь на 12 апреля воздушную тревогу объявили в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях.

11 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, цели удара достигнуты, все объекты поражены.