Марьинка, ДНР, 12 апреля, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил об успешном продвижении российских войск под Марьинкой. Об этом он рассказал «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Марьинка

«Серьёзное продвижение у нас идёт под Марьинкой. И это тоже положительный результат, потому что с Марьинки у нас открывается оперативный простор на несколько направлений, в том числе в сторону Курахово — ближайшей конституционной границы Донецкой Народной Республики», — уточнил Кимаковский.

Кроме того, по его словам, наступательные бои идут между Марьинкой и Авдеевкой.

Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу 25 декабря 2023 года доложил президенту Владимиру Путину о том, что российские войска полностью освободили Марьинку в ДНР. В ходе операции особо отличились бойцы 150-й мотострелковой дивизии Вооружённых сил России. Взятие Марьинки даёт возможности для дальнейших действий, уточнил глава Минобороны.

По словам Владимира Путина, освобождение Марьинки от ВСУ раскрывает дальнейшие выгодные перспективы для ведения боевых действий. Одно из преимуществ президент увидел в том, что российская армия отодвинула от Донецка украинские подразделения.