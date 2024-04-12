ДНР, 12 апреля, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Костромские десантники артиллерийского полка ВДВ уничтожили вышку с ретрансляторами для украинских FPV-дронов в городе Часовом Яре в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Богдан Борман ИА REGNUM Вышка связи

В ведомстве пояснили, что российские подразделения радиоэлектронной борьбы обнаружили на сотовой вышке в центре Часова Яра низкочастотный ретранслятор для работы вражеских дронов.

Для поражения цели выбрали расчёт противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Десантники уничтожили ретранслятор ВСУ на расстоянии около восьми километров, заключили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, переход Часова Яра под контроль российских войск имеет стратегическое значение. Для ВС России это откроет путь на Славянск, с которого начиналась Русская весна, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

На правом берегу Днепра в Херсонской области расчёт противотанкового ракетного комплекса «Фагот» российской группировки войск «Днепр» поразил четыре микроавтобуса с пехотой украинской армии. Разведчики зафиксировали движение в окопах на передней линии на контролируемом ВСУ правобережье реки, боевики готовились к ротации.

В Херсонской области на Тендровской косе была пресечена спланированная Великобританией высадка диверсионных групп ВСУ. В ходе операции десант противника был уничтожен, при этом удалось взять в плен одного из военнослужащих 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ.