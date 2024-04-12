Луганск, 12 апреля, 2024, 06:18 — ИА Регнум. По дороге из ЛНР в направлении Ростова-на-Дону умер адвокат по назначению маньяка Андрея Чикатило Марат Хабибулин, сообщила его бывшая коллега, главврач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская.

chita. tsargrad. tv Адвокат Марат Хабибулин

«ЛРНЦ «Феникс» постигла тяжелая утрата… Трагически оборвалась жизнь Марата Заидовича Хабибулина», — написали на странице в соцсети «ВКонтакте» научного центра.

По словам Бухановской, о произошедшем 11 апреля в 17:15 мск известил следователь, который выехал на место.

«Точные причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока не известны, родственники завтра утром выезжают туда», — пояснила ТАСС главврач.

Бухановская отметила, что Хабибулин работал юристом в ЛРНЦ «Феникс», и охарактеризовала его как профессионала высочайшего класса, вдумчивого и неравнодушного юриста.

Марат Хабибулин с 1992 года представлял в суде интересы серийного убийцы Чикатило, совершившего в Ростовской области, Адыгее, Краснодарском крае и Узбекистане в 1978–1990 годах свыше 50 убийств. В феврале 1994-го преступника расстреляли в новочеркасской тюрьме.