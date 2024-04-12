Москва, 12 апреля, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Сотрудники органов государственной безопасности СССР в январе 1943 года под Брянском уничтожили группу французов, которые воевали на стороне гитлеровцев. Они пытались занять один из населённых пунктов. Такие факты есть в рассекреченном архивном документе ФСБ России, опубликованном Президентской библиотекой.

Гитлеровцы в СССР

Рассекреченный архивный документ ФСБ России

16 января 1943 года было отправлено сообщение замнаркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову об обстановке в районе Брянска. Начальник 4-го Управления НКВД СССР Судоплатов докладывал, что 7 января была уничтожена группа французов, пытавшаяся занять населённый пункт.

Взятый в плен французский капрал Роберт Гестен признался, что «немцы намечают большую операцию против партизан Клетнянских лесов», ожидается подкрепление в виде авиации и танков. Что впоследствии и случилось, гитлеровцы бомбили лес, были убиты и ранены советские солдаты.

В донесении Меркулову также было сказано, что немецкие гарнизоны пополняются за счёт французов из так называемого «легиона по борьбе с большевизмом» и украинских националистов.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ опубликовала архивные документы, рассказывающие о зверской казни нацистами членов советской подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия» зимой 1943 года.

На сайте служба обнародовала в том числе копии протоколов допросов участников казни Олега Кошевого, Любови Шевцовой и других молодогвардейцев.

19 января управление ФСБ России по Архангельской области рассекретило архивное дело в отношении участника нацистских карательных операций, уроженца Херсонской области Эдгарда Зееля. Он с пособниками проводил их в годы Великой Отечественной войны в Каменец-Подольской области Украины. Согласно документам, в январе 1944 года полицай Зеель совместно с отрядом СС принимал участие в карательной операции против советских партизан и мирных жителей в селе Коневка.