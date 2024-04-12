Луганск, 12 апреля, 2024, 04:02 — ИА Регнум. Адвокат по назначению серийного убийцы Андрея Чикатило Марат Хабибулин умер при автопроисшествии под Луганском по дороге в Ростов-на-Дону. Точная причина гибели защитника маньяка неизвестна. Об этом ТАСС сообщила его бывшая коллега, главврач лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская.

Владимир Вяткин/РИА Новости

По словам Бухановской, известие о трагедии поступило вечером 11 апреля, в 17:15 мск позвонил следователь, который выехал на место.

«Точные причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока неизвестны, родственники завтра утром выезжают туда», — добавила главврач.

Марат Хабибулин был вынужден представлять в суде интересы одного из самых жестоких серийных убийц Андрея Чикатило, который в 1978–1990 годах совершил более 50 убийств. В феврале 1994 года Чикатило был расстрелян в новочеркасской тюрьме.