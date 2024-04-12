Киев, 12 апреля, 2024, 03:06 — ИА Регнум. Вашингтон направит киевским властям 138 млн долларов для модернизации систем противовоздушной обороны. Об этом в соцсети X сообщила американский посол на Украине Бриджит Бринк.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

По словам дипломата, 11 апреля было подписано соглашение «о предоставлении Украине 138 млн долларов на критически важную модернизацию системы ПВО».

Эти деньги, как считает Бринк, помогут сохранить работоспособность противовоздушной обороны украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, у ВСУ «достаточно скоро» закончатся запасы артиллерийских снарядов и ракет —перехватчиков систем ПВО, если Соединённые Штаты не возобновят их поставки, заявил главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи 10 апреля.

6 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский предупредил, что у Украины может вскоре истощиться запас ракет к системам противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что дефицит возникнет, если Запад не активизирует поставки.

8 апреля военный аналитик Карло Масала в интервью немецкому телеканалу Welt заявил, что инициативы Чехии и Эстонии по закупке снарядов для Украины не помогут ВСУ избежать дефицита снарядов в ближайшие месяцы.