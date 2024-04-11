Москва, 12 апреля, 2024, 01:46 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин согласился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который предложил на встрече в Кремле 11 апреля в потенциальных переговорах с Киевом вернуться к проекту стамбульского договора, рассматриваемого в 2022 году.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему», — напомнил Лукашенко.

Путин поддержал совет, ответив, что стоит с этим проектом договора «работать».

Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко заявил, что предложения Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик в киевской армии.

Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной. Президент добавил, что не Россия начала боевые действия в 2014 году. Киевский режим весной 2022 года отказался от стамбульских соглашений под давлением Запада, напомнил российский лидер.

Переговоры, по словам российского президента, должны быть основаны на реальности.

Кремль и МИД ранее неоднократно подчёркивали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, отмечая, что в ином случае специальная военная операция будет продолжена.

11 апреля Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Главы государств планируют обсудить ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, состоявшегося в январе в Петербурге.