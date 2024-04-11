Москва, 12 апреля, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 15 июня выделить средства для реализации проекта «Развитие космической ядерной энергетики России». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

В перечне поручений президента по итогам совещания 14 марта с членами правительства указывается, что кабмину следует выделить «начиная с 2024 года из федерального бюджета бюджетных ассигнований в объёме, необходимом для реализации мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Развитие космической ядерной энергетики России».

Правительство должно обратить особое внимание «на реализацию мероприятий по развитию имеющегося научно-технического задела в сфере космической ядерной энергетики».

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Владимир Путин выразил недоумение в связи с разворачивающейся на Западе шумихой из-за якобы планов Москвы разместить ядерное оружие в космосе. Президент напомнил, что Россия, наоборот, всегда была той страной, которая выступала против милитаризации космоса, тем более размещения там ядерного оружия. Россия не делает в космосе ничего, что не делали бы другие государства, отметил Путин.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в связи с американскими заявлениями по космической проблематике подчеркнула готовность России вести равноправный диалог со всеми государствами для сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида. При этом не все страны настроены на ответственный разговор, сказала она.