Киев, 12 апреля, 2024, 01:15 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 12 апреля воздушную тревогу объявили в пяти областях, в том числе в Киевской.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха население Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областей.

В Киевской области воздушную тревогу объявили с 00:50 мск.

Как сообщало ИА Регнум, в Харьковской области будут принудительно эвакуировать семьи с детьми из 47 населённых пунктов, расположенных у линии фронта, заявила 11 апреля назначенная Киевом областная военная администрация.

11 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, цели удара достигнуты, все объекты поражены.