Москва, 12 апреля, 2024, 00:39 — ИА Регнум. В Москве на Троекуровском кладбище 11 апреля состоялась церемония прощания с заслуженным артистом России, оперным и эстрадным певцом Евгением Кунгуровым.

Vk.com/ekungurov_official Евгений Кунгуров

К гробу с телом артиста несли цветы коллеги, актёры, друзья и близкие. В числе пришедших были замечены актриса Екатерина Гусева, певицы Зара, Диана Гурцкая, исполнитель Феликс Царикати, юморист и близкий друг Александр Морозов и другие.

По словам многих из присутствующих, смерть Евгения Кунгурова была неожиданной, о проблемах погибший не распространялся, был всегда позитивным, активным, добрым, много работал. Очень любил своих детей.

Похороны певца состоятся 13 апреля в Заречном. Здесь же произойдёт и отпевание.

По решению родственников похоронят его на кладбище рядом с бабушкой.

Как сообщало ИА Регнум, концертный директор Кунгурова Сергей Пудовкин ранее оповестил, что прощание с артистом пройдёт 11 апреля на Троекуровском кладбище. Похоронят его на родине, в поселке Заречный Свердловской области.

Кунгурова нашли мёртвым 8 апреля в центре Москвы на Зоологической улице под окнами дома, где он жил.

Он написал супруге Ирине Мелединой в день смерти тревожное сообщение о суициде и на связь больше не выходил. Женщина в этот момент не находилась в Москве, поэтому она обратилась в экстренные службы проверить квартиру.

На теле погибшего не было обнаружено следов насильственной смерти. При этом известно, что Кунгуров посещал психиатра в частной клинике, находясь в депрессивном состоянии.

Евгений Кунгуров и его вторая жена находились в бракоразводном процессе. У них двое малолетних детей.

Артисту было 40 лет.

Кунгуров прославился в том числе благодаря участию в первом сезоне шоу «Голос», где его наставником был певец, композитор и народный артист России Александр Градский. Позже Кунгуров участвовал в программе «Один в один!», а также вёл передачу «Романтика романса».

Он выступал с концертами перед участниками спецоперации. Артист исполнил известные народные песни, в том числе «Русское поле», «Надежда», «Катюша». По завершении концертной программы Кунгуров пообщался с военнослужащими, выразил слова благодарности и гордости за героизм.

В октябре 2023 года Евгению Кунгурову присвоено звание заслуженного артиста РФ. В 2014 году он получил звание заслуженного артиста Чеченской Республики и Ингушетии.

Судя по последнему посту в соцсетях 5 апреля, Кунгуров был на позитиве. Он желал подписчикам «спокойных выходных», общения с родными, путешествий и радости.