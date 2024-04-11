Кемерово, 11 апреля, 2024, 23:56 — ИА Регнум. В Кузбассе начался третий образовательный модуль «Стратегия развития муниципалитетов» для второго потока программы развития муниципального кадрового управленческого резерва. Участники из разных регионов России изучали опыт Кемеровской области. Подробности сообщаются на сайте Высшей школы государственного управления.

Иван Шилов ИА Регнум

В рамках модуля участники «Школы мэров» ознакомились с опытом Кузбасса в области комплексного развития территорий, диверсификации экономики моногородов, модернизации городской среды и внедрения цифровых технологий.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил важность взаимодействия с людьми и подчеркнул, что «Школа мэров» — это возможность для будущих руководителей получить новые знания и поделиться опытом.

Третий модуль «Школы мэров» рассчитан на четыре дня. В программе помимо теоретических занятий — практические задания и обязательный спортивный трек. Участники также посетят ледовый дворец «Кузбасс», присоединятся к Международному фестивалю Юрия Гагарина.

«В «Школе мэров» вы получите новые знания и сможете поделиться наработанными компетенциями», — поприветствовал участников Сергей Цивилев.

Замначальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев акцентировал, что в России уделяется огромное внимание вопросам развития профессиональных кадров, реализована широкая линейка инициатив, направленных на формирование кадрового резерва.

«Школа мэров» — тот уникальный проект, который позволяет изучать и использовать успешный управленческий опыт российских регионов и муниципалитетов. По большому счету, у вас есть уникальная возможность, минуя путь проб и ошибок, выбрать и применить лучшие и наиболее эффективные практики коллег», — пояснил Грачёв.

На примере Кемеровской области — Кузбасса будущие мэры узнают, какие возможности дают особые статусы территорий, как строится стратегия развития градообразующих предприятий и моногородов. Перед слушателями программы выступил глава города Кемерово Дмитрий Анисимов, также своим опытом поделятся глава Ленинск-Кузнецкого городского округа Евгений Никитин, глава города Прокопьевска Максим Шкарабейников, заместитель главы города Новокузнецка по экономическим вопросам Ирина Прошунина.

Как сообщало ИА Регнум, в Центре знаний «Машук» в Ставропольском крае в рамках программы «Школа мэров» стартовал третий образовательный модуль «Стратегия развития муниципалитетов». Он проходил с 27 по 30 марта.

Отмечается, что каждый модуль программы «Школа мэров» проходит в регионе-партнёре, которых, в свою очередь, отобрали после анализа практик, реализованных по тематикам программ обучения. Как отметили в ВШГУ, подобный подход даёт возможность участникам программы изучить предмет на практике.

Так, модуль «Стратегия развития муниципалитетом» стартовал именно в Ставропольском крае, который показывает успешный опыт стратегического планирования, градостроительной деятельности, разработки и реализации мастер-планов и кооперации городов, а также диверсификации экономики городов.

Вместе с тем в ВШГУ напомнили, что Ставропольский край является лидером среди регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по количеству привлечённых частных инвестиций за минувший год.