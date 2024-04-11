Москва, 11 апреля, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Минск и Москва никогда не обсуждали захваты Европы, заявил 11 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Кричат, что Лукашенко с Путиным завтра Европу захватят. Никогда не обсуждали таких планов, что мы кого-то хотим захватить. Своих проблем хватает», — отметил он.

В свою очередь Владимир Путин назвал такие заявления чушью, которая нужна правящим кругам для оправдания своих расходов на поддержку Украины.

Лукашенко добавил, что Белоруссия поддерживает позицию России по мирному процессу в конфликте на Украине. По его словам, в настоящее время «есть всё для того, чтобы сесть и договариваться».

Как сообщало ИА Регнум, Украина должна сама решить, с кем из государств будет взаимодействовать в дальнейшем, заявил 11 апреля на встрече с белорусским коллегой Владимир Путин. При этом Лукашенко выразил надежду на то, что недалёк тот момент, когда украинцы одумаются и будут вместе с Россией и Белоруссией.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 6 марта в ходе брифинга на полях Всемирного фестиваля молодёжи подчеркнула, что у России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, включая страны Североатлантического альянса. Именно Запад объявил Россию прямой угрозой. Это указано в доктринальных документах НАТО, куда входят Вашингтон, Лондон, весь Брюссель, добавила она.