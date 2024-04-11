Москва, 11 апреля, 2024, 23:29 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложения российского коллеги Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта на Украине найдут отклик в киевской армии.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом Лукашенко заверил, что «готов стать плечом к плечу и работать» по реализации мирного процесса между двумя государствами.

«Меня чутье никогда не обманывало. Думаю, что ваши инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик на Украине. У военных найдут, как ни странно», — сказал Лукашенко в разговоре с Путиным 11 апреля в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, Украина должна сама определить, с кем из государств будет взаимодействовать в дальнейшем, заявил 11 апреля Владимир Путин в ходе беседы с Александром Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии говорил, что у Киева есть более чем достаточно оснований вести мирные переговоры об урегулировании конфликта. По словам Лукашенко, для Украины события в военном плане развиваются плохо, дни республики как государства сочтены, если её власти не пойдут на переговоры с Москвой. Также белорусский лидер отметил, что Россия взяла курс на мирное урегулирование украинского конфликта.

Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной. Об этом же зашла речь 11 апреля на переговорах двух лидеров. Путин добавил, что не Россия начала боевые действия в 2014 году. Киевский режим весной 2022 года отказался от стамбульских соглашений под давлением Запада, напомнил президент России.

Президент Белоруссии на встрече с Владимиром Путиным 11 апреля заверил, что если Минск может сыграть какую-то роль в мирном процессе по Украине, то всегда будет рядом с Россией.