Донецк, 11 апреля, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Террористы, которые планировали совершить преступление в Донецке, после этого планировали выехать в Турцию и оттуда уже на Украину. О планах задержанных членов группировки рассказали в Центре общественных связей ФСБ (ЦОС ФСБ).

Иван Шилов ИА REGNUM

Причастность к планировавшемуся теракту подтверждает факт обнаружения по месту жительства подозреваемых двух самодельных взрывчатых устройств, готовых к применению, а также ручных гранат.

«Участники после совершения преступления в РФ планировали выехать в Турцию, а потом переправиться на Украину», — пояснили в силовом ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки, которая планировала теракт на объекте Вооружённых сил России в Донецке. В группу входили шестеро граждан одного из государств Центральной Азии.

Силовики уточнили, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено: координировали террористов с территории Украины.

Также ФСБ пресекла деятельность уроженца одной из стран Средней Азии, планировавшего теракт в культовом еврейском учреждении в Москве.

Планировавший теракт в синагоге уроженец Средней Азии был ликвидирован при задержании.