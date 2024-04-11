Берн, 11 апреля, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Крупнейшая в парламенте партия Швейцарии «Демократический союз центра» (UDC) призвала в запросе на референдум, поданном правительству 11 апреля, отменить все санкции, введенные страной, которые не были приняты Советом Безопасности ООН. Об этом говорится в опубликованном заявлении UDC.

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Инициаторы полагают, что никаких невоенных принудительных санкций без обязательства по международному публичному праву быть не должно. Так гласит один из пунктов проекта референдума.

Сторонники строгого нейтралитета Швейцарии, призывающие, в частности, к отмене западных санкций против России, собрали достаточно подписей, чтобы потребовать от властей проведения референдума по этому вопросу для внесения поправок в Конституцию страны.

Швейцария, не являясь членом Евросоюза и НАТО, присоединилась почти ко всем европейским антироссийским санкциям с февраля 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, UDC потребовала выхода страны из Совета Европы после осуждения за нарушение своих экологических обязательств.

Европейский суд по правам человека 9 апреля впервые оштрафовал Швейцарию за бездействие в вопросе изменения климата. Суд признал, что швейцарская конфедерация не выполнила свои обязательства согласно Конвенции об изменениях климата в плане внедрения соответствующих законодательных практик, включая ограничения выбросов парниковых газов.

Так называемая конференция по урегулированию на Украине, которая пройдёт в швейцарском Бюргенштоке в июне 2024 года, является показушным мероприятием, заявил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

У России не может быть доверия к Швейцарии, так как та поддерживает киевский режим и применяет антироссийские санкции, высказала мнение официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.