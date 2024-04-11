Москва, 11 апреля, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Украина должна сама определить, с кем из государств будет взаимодействовать в дальнейшем, заявил 11 апреля российский лидер Владимир Путин в ходе беседы с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Во время переговоров Лукашенко выразил надежду на то, что недалёк тот момент, когда украинцы одумаются и будут вместе с Россией и Белоруссией.

«Пускай они решают сами», — ответил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Киева есть более чем достаточно оснований вести мирные переговоры об урегулировании конфликта. По его словам, для Украины события в военном плане развиваются плохо, дни республики как государства сочтены, если её власти не пойдут на переговоры с Москвой. Также белорусский лидер отметил, что Россия взяла курс на мирное урегулирование украинского конфликта.

Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия никогда не отказывалась от мирного разрешения спора с Украиной. Об этом же зашла речь 11 апреля на переговорах российского лидера с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин добавил, что не Россия начала боевые действия в 2014 году. Киевский режим весной 2022 года отказался от стамбульских соглашений под давлением Запада, напомнил президент России.