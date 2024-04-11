Магас, 11 апреля, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Смертельное ДТП на трассе в Ингушетии устроили террористы, уходившие от погони, сообщил 11 апреля Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

В публикации отмечается, что полицейские преследовали автомобиль «Лада» с двумя членами баталхаджинской террористической организации. Во время погони злоумышленники не справились с управлением, произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем.

В результате ДТП погиб один из террористов, второй попал в реанимацию. Два человека, находившейся в другой машине, участвовавшей в ДТП — служители местной мечети — погибли.

Отмечается, что боевики разыскивались за незаконный оборот оружия и насилие в отношении представителей власти.

Как сообщало ИА Регнум, рано утром 11 апреля на части территории Нальчика и Черекского района в Кабардино-Балкарии был введён режим контртеррористической операции. Он действовал в пределах 14 садовых товариществ. Спецназ заблокировал, а после отказа сдаться уничтожил двоих боевиков, планировавших теракты и диверсии.

После операции против боевиков было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. С места происшествия были изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасы и гранаты, уточнил Следственный комитет.