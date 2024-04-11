Оренбург, 11 апреля, 2024, 21:41 — ИА Регнум. Вода в реке Урал у Оренбурга достигла рекордной отметки 10,92 метра, сообщила 11 апреля пресс-служба правительства Оренбургской области в соцсети «ВКонтакте».

Егор Алеев/ТАСС

«Уровень воды в Урале у Оренбурга по состоянию на 20:00 (18:00 мск) 11 апреля достиг исторического рекорда — 10,92 метра. Вода продолжает прибывать», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля губернатор региона Денис Паслер доложил президенту России Владимиру Путину, что паводковая ситуация в регионе достигла пика. По его словам, самая сложная ситуация сложилась в Оренбурге. При этом в ранее затопленном Орске ситуация уже стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился ещё на 14 см, добавил он.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин в свою очередь информировал, что в Орске начата работа по освободившимся от воды домам, всего их 588. Также он пообещал «притормозить» рост цен на стройматериалы в связи с ситуацией с паводками в российских регионах.

Ранее пресс-служба правительства региона заявила, что уровень воды в реке Урал в Оренбургской области в ближайшие сутки продолжит повышаться, в зоне подтопления окажутся более 3,5 тыс. жилых домов. К утру 11 апреля в 78 населённых пунктах и 36 садовых товариществах подтоплены 11 972 жилых дома и 14 991 приусадебный участок, эвакуированы 7800 человек, в том числе 2117 детей, сказано в сообщении.

МЧС ранее сообщало, что наиболее сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Ликвидацией последствий и эвакуацией жителей из подтопленных районов занимаются местные и федеральные службы.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным 11 апреля отметил, что деньги на восстановление пострадавших от паводка регионов будут незамедлительно выделены. Эти средства есть в Резервном фонде, сказал министр.