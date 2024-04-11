Ставрополь, 11 апреля, 2024, 20:50 — ИА Регнум. В Ставропольском крае нештатно приземлился российский беспилотный летательный аппарат, сообщил 11 апреля глава региона Владимир Владимиров в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, нештатное приземление дрона произошло в районе посёлка Приозёрный Шпаковского округа.

«По предварительной версии, причиной могло стать столкновение с птицами. Все службы на месте. Ситуация под контролем», — написал Владимиров.

К публикации глава региона приложил фотографию, на которой видно лежащий на земле беспилотник белого цвета.

Как передавало ИА Регнум, 8 января глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о нештатном сходе авиабомбы ФАБ-250 в Рубежном. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, на месте инцидента работала следственно-оперативная группа МВД вместе с сотрудниками МЧС и военной комендатуры.

На следующий день военные сапёры обезвредили и вывезли авиационную бомбу.