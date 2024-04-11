Вашингтон, 11 апреля, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Япония отклонили предложение России внести в проект резолюции Совбеза ООН запрет на размещение любых видов вооружений в космосе, а не только ядерных. Об этом 11 апреля заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.

Yuri B

«С начала консультаций по поводу данного проекта резолюции мы настаивали на включении данных обязательств. Это позволило бы Совету Безопасности послать четкий недвусмысленный сигнал международному сообществу, что космическое пространство должно оставаться мирным — без каких-либо вооружений, в том числе ядерных. Но авторы противятся нашим действиям», — отметил Небензя во время выступления на Совбезе ООН.

По словам Небензи, Совбез является подходящей площадкой для обсуждения вопроса о запрете размещения ядерного оружия в космосе. Он отметил, что Россия полностью исполняет взятые на себя обязательства о неразмещении такого вида оружия в космическом пространстве. При этом он добавил, что страны Запада в Совбезе ООН при подготовке резолюции пытаются скрыть «важные подводные камни».

Небензя подчеркнул, что цель американской резолюции — политизация данной проблемы и поддержка обвинений Вашингтона в якобы имеющихся планах у Москвы разместить ядерное оружие в космосе.

«Иными словами, они хотят в тексте обязательства не разрабатывать ядерные вооружения, специально предназначенные для размещения в космическом пространстве, но выступают против того, чтобы там было обязательство более широкого характера, касающееся всех типов вооружений», — добавил постпред России.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что ударных средств в космосе быть не должно.

Российский дипломат подчеркнул, что РФ и США находятся в контакте по вопросу неразмещения ядерного оружия в космосе.

Он также добавил, что Соединённые Штаты пытаются очернить Россию и сочиняют небылицы о якобы размещении оружия в космосе.

По словам замглавы МИД, Россия не видит необходимости в использовании канала «деконфликтинга» со Штатами по вопросу космоса.

29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что звучащие на Западе заявления о якобы размещении Россией ядерного оружия в космосе являются вбросом с целью втянуть Москву в переговоры по Украине на своих условиях.

Ранее Путин напомнил, что Россия всегда была страной, которая выступала против милитаризации космоса и тем более размещения в нём ядерного оружия. Он подчеркнул, что российская сторона не делает в космосе ничего, что не делали бы другие страны.

В феврале агентство Bloomberg написало, США уверены в том, что Россия якобы может развернуть в космосе ядерное оружие уже в нынешнем году. Отмечалось, что Вашингтон в связи с этим предупредил союзников. Позднее президент США Джо Байден заявил, что Москва якобы создаёт противоспутниковое космическое оружие, не представляющее прямой угрозы для жизни людей.