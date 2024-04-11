США и Япония отклонили предложение РФ о неразмещении оружия в космосе
Небензя: США и Япония отклонили предложение РФ о неразмещении оружия в космосе
Вашингтон, 11 апреля, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Япония отклонили предложение России внести в проект резолюции Совбеза ООН запрет на размещение любых видов вооружений в космосе, а не только ядерных. Об этом 11 апреля заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации.
«С начала консультаций по поводу данного проекта резолюции мы настаивали на включении данных обязательств. Это позволило бы Совету Безопасности послать четкий недвусмысленный сигнал международному сообществу, что космическое пространство должно оставаться мирным — без каких-либо вооружений, в том числе ядерных. Но авторы противятся нашим действиям», — отметил Небензя во время выступления на Совбезе ООН.
По словам Небензи, Совбез является подходящей площадкой для обсуждения вопроса о запрете размещения ядерного оружия в космосе. Он отметил, что Россия полностью исполняет взятые на себя обязательства о неразмещении такого вида оружия в космическом пространстве. При этом он добавил, что страны Запада в Совбезе ООН при подготовке резолюции пытаются скрыть «важные подводные камни».
Небензя подчеркнул, что цель американской резолюции — политизация данной проблемы и поддержка обвинений Вашингтона в якобы имеющихся планах у Москвы разместить ядерное оружие в космосе.
«Иными словами, они хотят в тексте обязательства не разрабатывать ядерные вооружения, специально предназначенные для размещения в космическом пространстве, но выступают против того, чтобы там было обязательство более широкого характера, касающееся всех типов вооружений», — добавил постпред России.
Как передавало ИА Регнум, 11 апреля заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что ударных средств в космосе быть не должно.
Российский дипломат подчеркнул, что РФ и США находятся в контакте по вопросу неразмещения ядерного оружия в космосе.
Он также добавил, что Соединённые Штаты пытаются очернить Россию и сочиняют небылицы о якобы размещении оружия в космосе.
По словам замглавы МИД, Россия не видит необходимости в использовании канала «деконфликтинга» со Штатами по вопросу космоса.
29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что звучащие на Западе заявления о якобы размещении Россией ядерного оружия в космосе являются вбросом с целью втянуть Москву в переговоры по Украине на своих условиях.
Ранее Путин напомнил, что Россия всегда была страной, которая выступала против милитаризации космоса и тем более размещения в нём ядерного оружия. Он подчеркнул, что российская сторона не делает в космосе ничего, что не делали бы другие страны.
В феврале агентство Bloomberg написало, США уверены в том, что Россия якобы может развернуть в космосе ядерное оружие уже в нынешнем году. Отмечалось, что Вашингтон в связи с этим предупредил союзников. Позднее президент США Джо Байден заявил, что Москва якобы создаёт противоспутниковое космическое оружие, не представляющее прямой угрозы для жизни людей.