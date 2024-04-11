Москва, 11 апреля, 2024, 19:42 — ИА Регнум. В Кремле начались переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил белорусский Telegram-канал «Пул Первого».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Общение лидеров уже началось», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Пресс-служба Кремля сообщала, что Владимир Путин 11 и 12 апреля проведёт переговоры с президентом Белоруссии. Главы государств планируют обсудить ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию решений заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства, состоявшегося в январе в Петербурге.

В ходе указанного заседания президенты России и Белоруссии утвердили план развития Союзного государства, а также подписали ряд иных документов, среди которых — стратегия научно-технического развития и декрет о единой промышленной политике.

Лукашенко ранее сообщил журналистам, что 11 апреля переговоры предполагается посвятить экономическим вопросам. В ближайшее время также состоится встреча премьер-министров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, президенты намерены «начертить колею» их будущего разговора, отметил Лукашенко.

Вместе с президентом Белоруссии из Минска в Москву прибыла Марина Василевская, первая в истории страны женщина-космонавт, которой Лукашенко ранее в этот же день присвоил звание Героя Белоруссии. «Пул Первого» ранее сообщал, что Путин и Лукашенко в ходе переговоров 11–12 апреля подведут итоги миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства, пообщаются с космонавтами и обсудят перспективы сотрудничества в космической сфере.